Yeşim Ceren Bozoğlu siber zorbalığa savaş açtı klavye delikanlılarına ayar verdi
Verdiği kilolarla adından sıklıkla söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, 'klavye delikanlılığı' yaparak siber zorbalık yapanlara savaş açtı.
Bir dönem 110 kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, mide ameliyatı olmasının ardından 58 kiloya kadar düşmüş, görenler hayrete düşmüştü. Verdiği kiloların ardından sosyal medya paylaşımlarında fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Bozoğlu, takipçilerinden gelen saygı sınırını aşan yorumlarla ilgili düşüncesini paylaştı.
Sosyal medyadan kendisine hakaret ve nefret söylemi içeren yorumlarda bulunan kişileri artık ciddiye almadığını belirten oyuncu, "Klavye delikanlılığı' artık ciddiye almadığımız bir durum" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:
''Ne tuhaf değil mi? Sokakta görsek merhabamızın olmadığı insanlara, sadece 'takip et' butonuna basmak kadar bir 'emek' (!) verdikten sonra, onların hayatlarına, fikirlerine, duygularına dair, paylaştıkları her şeyle alakalı otorite kesiliyoruz. Bu hakkı kendimizde görüyoruz.''
''Eleştirmek, yargılamak, saldırmak hatta hakaret etmek artık bize serbest. Neden? 'Takip et' butonuna basmışız çünkü bir kere... Aman ne emek, ne çaba...''