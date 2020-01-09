Yeşim Ceren Bozoğlu siber zorbalığa savaş açtı klavye delikanlılarına ayar verdi

''Ne tuhaf değil mi? Sokakta görsek merhabamızın olmadığı insanlara, sadece 'takip et' butonuna basmak kadar bir 'emek' (!) verdikten sonra, onların hayatlarına, fikirlerine, duygularına dair, paylaştıkları her şeyle alakalı otorite kesiliyoruz. Bu hakkı kendimizde görüyoruz.''