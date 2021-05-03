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Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'uydu

Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'uydu

ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun'u canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı. Fit fiziğini gözler önüne serdi.

Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'uydu

Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda eden Yeşim Ceren Bozoğlu, 17 günlük kapanma öncesi tatile çıktı. Denizin ve güneşin çıkaran Bozoğlu, sosyal medyada paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'uydu

2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içerisinde 60 kilo veren oyuncu, yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüştü. 

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Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'uydu

Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu şimdilerde meslektaşı Seray Kaya ile keyifli bir tatil yapıyor. 

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Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'uydu

Eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak mayolu bir pozunu paylaştı.

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