Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya düştü erotik pozlar verdi!
110 kilodan 58 kiloya kadar düşen ve verdiği 52 kiloyla bambaşka biri olan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son instagram paylaşımları olay oldu. Erotik pozlar veren güzel oyuncunun bu halleri takipçilerini kızdırdı.
Fox TV'nin fenomen olan dizileri arasına giren O Hayat Benim dizisinin yıldız ismi Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımları ile kafaları iyice karıştırdı. Nuran karakteri ile çok konuşulan ve üstün oyunculuk performansı ile seyirciden alkış toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halleri takipçileri ikiye böldü
45 yaşında olan başarılı oyuncu bir dönem 110 kiloya kadar çıkmış ve bunalıma girdiğini itiraf etmişti. O Hayat Benim'e veda ettikten sonra bir dönem boşta kaldığını söyleyen ünlü oyuncu ani bir kararlar değişmeye karar vermiş ve 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.
Kısa süre sonra hızla kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdi 58 kiloya kadar düştü son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Yer aldığı dizilerin hepsi bir bir yayından kaldırılan Yeşim Ceren Bozoğlu uzun süredir bir haber yoktu.
Fakat instagramda paylaştığı yeni pozlar olay oldu. Fileli çorapları ile seksi pozlar veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları takipçileri tarafından çok erotik bulundu.