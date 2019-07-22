Yeşilköy'de denizde kaybolan gençten acı haber geldi!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yeşilköy'de denizde kaybolan gençten acı haber geldi!

BAKIRKÖY Yeşilköy sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

Yeşilköy'de denizde kaybolan gençten acı haber geldi! - Sayfa 1

Yeşilköy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın, ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç, bir süre sonra gözden kayboldu. 

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Yeşilköy'de denizde kaybolan gençten acı haber geldi! - Sayfa 2

Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. 

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Yeşilköy'de denizde kaybolan gençten acı haber geldi! - Sayfa 3

Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. 

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Yeşilköy'de denizde kaybolan gençten acı haber geldi! - Sayfa 4

Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı.

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