Yeşilırmak Deltası'nda renkli yaşam
Yeşilırmak Nehri’nin denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 20 bin hektar alana sahip Yeşilırmak Deltası, tatlı su gölleri, sulak çayırlar, sazlık alanlar, tarım alanları, tatlı ve tuzlu bataklıklardan oluşuyor. Deltadan gözlere şifa olacak görüntüler de ortaya çıkıyor.
Deltada bulunan Simenit Gölü ve Akgöl Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarının biri olarak dikkati çekiyor. Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada kelebekler, göz ve vücut yapılarıyla ilginç görüntüler oluşturdu.
Yeşilırmak Deltası Önemli Doğa Alanı, Yeşilırmak Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü kıyı şeridi ile Tekkeköy ve Terme ilçelerinin kuzeyindeki sulak alan sistemleri ve subasar ormanları içine alıyor.
Deltanın güney kısmında eski, kuzey kısmında ise yeni alüvyonlar bulunuyor. Eski alüvyonlar, delta güneyindeki dağlık alanın kuzey yamaçlarından başlar ve denizden 60 – 70 kilometre kadar mesafede bulunuyor.
Bu eski deltanın yüzeyi kuzeye doğru eğimlidir ve akarsularla oldukça derin yarılmış. Alanda irili ufaklı birçok göl bulunmakta. Bunların en büyükleri alanın doğu kısmındaki Akgöl ve Simenit gölleri.