BIST 10.939
DOLAR 42,45
EURO 49,13
ALTIN 5.674,66

Yeşilçaya, rezeneye, papatyaya taş çıkartır! En sağlıklı bitki çayı belli oldu, bunu içen hasta olmaz

|
Yeşilçaya, rezeneye, papatyaya taş çıkartır! En sağlıklı bitki çayı belli oldu, bunu içen hasta olmaz

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalık oranlarında artış yaşanmaya başladı. Tabi ki hastalıklardan bağışıklığı güçlendirip korunmanın ya da tedavi olmanın tek yolu ilaçlar değil. Uzmanlar, yıllardır sağlık için önerilen yeşil çay, papatya ve rezenenin bağışıklığı güçlendirdiğini söylüyordu. Ancak bu çayların tahtını sallayan yeni bir bitki çayı açıklandı. Antioksidan gücü, bağışıklığa etkisi ve sindirim üzerindeki olumlu sonuçlarıyla bu çay beklentilerin çok ötesine geçiyor.

Yeşilçaya, rezeneye, papatyaya taş çıkartır! En sağlıklı bitki çayı belli oldu, bunu içen hasta olmaz - Resim: 1

Kış aylarının gelmesiyle pek çok hastalık türedi bile... İnsanlar bağışıklık güçledirici ve bitkisel yollar ararken bitki çaylarına olan ilgi de artıyor. Bitki çayları, özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek ve metabolizmayı canlı tutmak için birçok kişinin vazgeçilmezi haline geldi. Sağladıkları faydalar saymakla bitmez... Özellikle bir tanesi var ki, içen hasta olmuyor. Yeşilçayı, papatya çayını, rezeneyi tahtından eden o çay bakın hangisi...

19
Yeşilçaya, rezeneye, papatyaya taş çıkartır! En sağlıklı bitki çayı belli oldu, bunu içen hasta olmaz - Resim: 2

Bugüne kadar “en sağlıklı” olarak öne çıkan yeşil çay, rezene ya da papatyanın yerini artık o çay alıyor.

29
Yeşilçaya, rezeneye, papatyaya taş çıkartır! En sağlıklı bitki çayı belli oldu, bunu içen hasta olmaz - Resim: 3

Bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarda, beklenmedik bir çayın diğer tüm popüler bitki çaylarını geride bıraktığı ortaya çıktı. 

39
Yeşilçaya, rezeneye, papatyaya taş çıkartır! En sağlıklı bitki çayı belli oldu, bunu içen hasta olmaz - Resim: 4

Üstelik bu çay, çoğu kişinin günlük yaşamında dikkate almadığı bir seçenek.

49