Yeşilçam'ın yıldızıydılar! İşte güzellikleri dillere destan olan o isimler...
Onlar güzellikleriile dillere destan oldular. Yeşilçam'ın dünyaya kafa tutan güzel kadınları hangileri? İşte zamanın yönetmenleri ve yapımcılarının üstlerinde oluşturduğu vamp kadın imajını hakkıyla taşıyan o güzeller...
Bir dönemin en güzel kadınlarıydılar. Yeşilçam'ın en güzel ve alımlı kadınları listelendi. İşte en güzel 19 kadın...
Güzellik konusunda Yeşilçam'ın dünyaya kafa tutan kadınları listelendi. Hem zamanın yönetmenleri hem de yapımcılarının üstlerinde oluşturduğu vamp kadın imajını hakkıyla taşımışlardı. Her ne kadar vamp kadınlıktan kasıt ara bozucu, baştan çıkarıcı olsa da onların bu üne sahip olmalarının sebebi bulundukları döneme göre cesur rollerde oynamalarıydı; kimisi gönülden, kimisi de mecburiyetten. Birçoğunun yaşadığı hayat, oynadığı rolün tersine lüksten ve mutluluktan uzak oldu. Gerçek dünya ve sinema dünyası arasında kalan bazıları içinse bunalım kaçınılmazdı ve dramatik bir hayat sonrası veda ettiler. Yeşilçam'ın bu güzel kadınlarını saygı ve sevgi ile anıyoruz.
1. Neriman Köksal
1928 yılında dünyaya gelen Neriman Köksal, bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken yönetmen Metin Erksan tarafından keşfedilmiş; üstelik tam da Fosforlu Cevriye filmi için kadın başrol oyuncusu ararken. Rolünün hakkını o kadar iyi vermiş ki, o günden sonra hep Fosforlu olarak anılmış. Dillere destan güzelliği sebebiyle de Afet-i Devran Neriman olarak bir lakap takılmış. Sanatçı 1999 yılında aramızdan ayrıldı.
2. Mine Soley
Asıl adı Emine Gül olan sanatçı 1944 Trabzon doğumlu. Dönemin vamp kadın oyuncularından biri olarak kabul edilse de kendisi bunun sadece üstüne biçilen bir elbise olduğunu söyledi hep.
3. Sevda Ferdağ
1942 yılında doğan Sevda Ferdağ'nın asıl ismi Lütfiye Dumrul. Sinemada genellikle vamp kadın rollerini oynasa da yardımcı kadın oyuncu rollerinde de oldukça başarı sağlamıştır. Kendisinin Altın Portakal Film Festivali'nden aldığı birçok ödül var.
4. Suzan Avcı
1937 yılında doğan aktris, Bursalı Tatar bir ailenin kızı. Babası vefat ettikten sonra İstanbul'a taşınıp bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. 13 yaşındayken bir derginin düzenlediği yarışmada başarı sağlasa da annesi onun oyuncu olmasını istemedi. Ancak daha sonra sinema dünyasına adım attı ve hepimizin tanıdığı en ünlü vamp kadın oyunculardan biri oldu.