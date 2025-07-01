Yeşilçam'ın yıldızıydılar! İşte güzellikleri dillere destan olan o isimler...

Bir dönemin en güzel kadınlarıydılar. Yeşilçam'ın en güzel ve alımlı kadınları listelendi. İşte en güzel 19 kadın...

Güzellik konusunda Yeşilçam'ın dünyaya kafa tutan kadınları listelendi. Hem zamanın yönetmenleri hem de yapımcılarının üstlerinde oluşturduğu vamp kadın imajını hakkıyla taşımışlardı. Her ne kadar vamp kadınlıktan kasıt ara bozucu, baştan çıkarıcı olsa da onların bu üne sahip olmalarının sebebi bulundukları döneme göre cesur rollerde oynamalarıydı; kimisi gönülden, kimisi de mecburiyetten. Birçoğunun yaşadığı hayat, oynadığı rolün tersine lüksten ve mutluluktan uzak oldu. Gerçek dünya ve sinema dünyası arasında kalan bazıları içinse bunalım kaçınılmazdı ve dramatik bir hayat sonrası veda ettiler. Yeşilçam'ın bu güzel kadınlarını saygı ve sevgi ile anıyoruz.

1. Neriman Köksal

1928 yılında dünyaya gelen Neriman Köksal, bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken yönetmen Metin Erksan tarafından keşfedilmiş; üstelik tam da Fosforlu Cevriye filmi için kadın başrol oyuncusu ararken. Rolünün hakkını o kadar iyi vermiş ki, o günden sonra hep Fosforlu olarak anılmış. Dillere destan güzelliği sebebiyle de Afet-i Devran Neriman olarak bir lakap takılmış. Sanatçı 1999 yılında aramızdan ayrıldı.