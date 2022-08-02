Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan Tuba Büyüküstün'e olay yaratan sözler!

Başrollerini başarılı oyuncuların paylaştığı, yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düşen Zeytin Ağacı dizisi birçok iyi ve kötü yorum almıştı. Diziye Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'dan da yorum geldi. Akın, dizinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'e sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.