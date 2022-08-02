Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan Tuba Büyüküstün'e olay yaratan sözler!
Filiz Akın Netflix dizisi Zeytin Ağacı'nın başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'e övgü yağdırdı. Yeşilçam'ın ünlü ismi dizideki oyunculuğuyla uzun süre gündem olan Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğunu beğendiğini ifade eden paylaşımlar yaptı.
Başrollerini başarılı oyuncuların paylaştığı, yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düşen Zeytin Ağacı dizisi birçok iyi ve kötü yorum almıştı. Diziye Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'dan da yorum geldi. Akın, dizinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'e sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.
Dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanan ve izlenme listelerinde hızla yükselen Zeytin Ağacı dizisi öpüşme sahneleriyle olay yaratmıştı.
Toplamda 8 bölümden oluşan ve birçok ünlü isimden iyi ve kötü yorum alan dizide Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğu çok konuşulmuştu.
Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğu hakkında Demet Akalın'ın "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım..." yorumalarından sonra bir yorumda Yeşilçam'ın efsane isminden geldi.