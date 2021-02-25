Yeşilçam'ın yeni merkezi İstanbul'da küllerinden doğdu! Dünyada ilk kez...

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın açılacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019-2020 yıllarında yaptırılan detaylı restorasyon ile tarihi Atlas Binası özgün yapısına kavuşturularak İstanbul Sinema Müzesi olarak yeniden kapılarını açıyor.
Zaman içerisinde yapılan müdahaleler nedeniyle özgün özellikleri deforme olan binada yapılan restorasyon çalışması, eşsiz tavan bezemeleri, tavan resimleri de ortaya çıkarıldı. Ayrıca duvar yüzeyleri çimento esaslı sıvalardan tamamen arındırılarak bina özgün kimliğine kavuşturuldu.
Duvar ve tavanlarda yapılan araştırma neticesinde duvarlardaki 12, tavandaki 9 sıva ve boya katmanı temizlenerek giriş, ilk yapıldığı dönemdeki özgün haline dönüştürüldü. Yapının birinci katında Putto adı verilen klasik dönem mitolojik karakterler de ortaya çıkarıldı.
Tarihi binada 19 Şubat 1948'de açılan Atlas Sineması da restorasyon kapsamında sahnesinden koltuklarına, ses sisteminden fuayesine kadar baştan aşağı yenilendi. Sinemanın çatısından ve tavanından yaklaşık 270 ton yük kaldırılırken yeni iklimlendirme sistemi pandemi koşulları gözetilerek yüzde yüz temiz hava ile çalışacak şekilde uygulandı.