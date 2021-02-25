Yeşilçam'ın yeni merkezi İstanbul'da küllerinden doğdu! Dünyada ilk kez...

Zaman içerisinde yapılan müdahaleler nedeniyle özgün özellikleri deforme olan binada yapılan restorasyon çalışması, eşsiz tavan bezemeleri, tavan resimleri de ortaya çıkarıldı. Ayrıca duvar yüzeyleri çimento esaslı sıvalardan tamamen arındırılarak bina özgün kimliğine kavuşturuldu.