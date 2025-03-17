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Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm

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Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyonlar geçiren Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço'dan vasiyet açıklaması geldi.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm

'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe 5 büyük ameliyat geçirdi.

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Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm

Uzun süre yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan Nuri Alço, Kanal D'de yayınlanan programa konuk oldu.

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Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm

 Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok."

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Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm

2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı:

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