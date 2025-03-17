Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Nuri Alço vasiyetini açıkladı: O olmasaydı belki ölmüştüm
Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyonlar geçiren Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço'dan vasiyet açıklaması geldi.
'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe 5 büyük ameliyat geçirdi.
Uzun süre yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan Nuri Alço, Kanal D'de yayınlanan programa konuk oldu.
Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok."
2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı: