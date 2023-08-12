Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Yeşilçam'da yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Tolga Savacı son haliyle ve yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.
Fatih Harbiye, Sevgiye Hasret, Tapılacak Kadın gibi filmlerle ve yakışıklılığıla adını tüm Türkiye'ye duyuran 60 yaşındaki ünlü oyuncu Tolga Savacı son haliyle hayranlarını şaşırttı.
1980'li yıllarda oyunculuğa adım atan yakışıklı oyuncularından olan Tolga Savacı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.
Hülya Avşar gibi birçok ünlü isimle projelerde bulunan usta oyuncu son olarak Dersimiz Atatürk filminde rol almıştı.
2015 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen'le birlikte taşınan Savacı, son haliyle ve yeni mesleğiyle hayranlarını şaşırttı.