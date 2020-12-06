Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Sertan Acar sinemayı bıraktı! Kocaeli'de bu işi yapmaya başladı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve Yeşilçam’ın yakışıklı jönü olarak bilinen Sertan Acar yeni işi herkesi şaşırttı.
1970’li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam’ın Yakışıklı Jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı.
Daha sonra Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe’ye taşınan Acar, burada kurduğu otelini adeta bir müzeye dönüştürdü. Acar’ın müzesinde Kerpe’nin tarihinin hemen hemen her dönemine ait bir parça bulunuyor.
20 milyon yıllık fosiller: Kendisinin ve vatandaşların bulduğu tarihi eserleri müzesinde sergileyen Acar, bu parçaları Kocaeli müzesine kaydettirmeyi ihmal etmiyor. Yaklaşık 20 milyon yıllık fosillerin de yer aldığı müze, arkeoloji öğrencileri için adeta bir okula dönüşüyor.
Bakanlığının izniyle sahip çıkıyorum: Kerpe’nin tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Sertan Acar, “Burada batı Traklar, daha sonra Romalılar, Cenevizliler ve Osmanlılar yaşamışlar. Onlardan kalan bir takım tarihi eserler var. Bunlara da ben Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sahip çıkıyorum. Hepsi de Kocaeli müzesine kayıtlı. Gözyaşı şişeleri, kandiller, çok eski fosiller var. Sırlı olanlar Bizans’tan sonra, sırsız olanlar Bitinya ve Roma kapları, yemek kapları, kadınlar için o zaman yapılan koku şişeleri, batık gemiden çıkarılan aslan başlı bir kulp parçası." diye konuştu.