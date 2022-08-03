Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şemsi İnkaya açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu bir felaket"
Usta oyuncu Şemsi İnkaya'nın yeni nesil oyuncular ve oyunculuk hakkında söyledikleri gündem oldu. Ünlü oyuncu, yeni nesil oyunculara "Bu bir felaket" diyerek tepki verdi.
Bir dönem Star TV ekranlarına yayınlanan Türkiye'nin uzun soluklu dizisi Üvey Baba'da 'Halil Güneşli' karakterine hayat veren ve rolüyle hafızalara kazınan usta Yeşilçam oyuncusu Şemsi İnkaya yeni nesil oyuncuları eleştirdi.
Bir döneme damgasını vurmuş, 204 bölümüyle Türkiye'nin uzun soluklu dizilerinden olan Üvey Baba'da Halil Güneşli karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şemsi İnkaya, yeni oyuncular hakkında konuştu.
Bir daha dünyaya gelsem yine oyuncu olurum diyen İnkaya, son zamanlarda ekranlarda çokça görünen kaslı oyuncuları eleştiri yağmuruna tuttu.
Oyunculuğun çok zevkli bir meslek olduğunu söyleyen İnkaya, "Doğru yaptığınız zaman, yani oyunculuğu meslek edindiğiniz zaman çok zevkli bir şey. Bir daha dünyaya gelsem aynı oyuncu olurdum."