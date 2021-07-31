Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti!

Nedret Güvenç kimdir?

Nedret Güvenç, 5 Eylül 1930 tarihinde, İzmir Çeşme'de Çiftlik köyünde doğdu. İlk okulu Bornova'da okudu. Bornova Ortaokulunda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında bir öğrenciyken Karel Çapek'in "Yaşadığımız Devir" adlı savaş karşıtı bir oyunda başrol oynadı. İzmir'de öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında şan ve piyano tahsili yaptı. O dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.