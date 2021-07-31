Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti!
Türk Sinema ve tiyatrosunun usta ismi Nedret Güvenç, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedret Güvenç, Temiz Magazin'de yer alan özel habere göre yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 90 yaşında vefat etti.
Nedret Güvenç'in vefatının ardından Işıl Aksoy, Nedim Saban gibi sanatçılar sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.
Nedret Güvenç kimdir?
Nedret Güvenç, 5 Eylül 1930 tarihinde, İzmir Çeşme'de Çiftlik köyünde doğdu. İlk okulu Bornova'da okudu. Bornova Ortaokulunda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında bir öğrenciyken Karel Çapek'in "Yaşadığımız Devir" adlı savaş karşıtı bir oyunda başrol oynadı. İzmir'de öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında şan ve piyano tahsili yaptı. O dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.