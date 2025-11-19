Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç son hali ile yürekleri yaktı! Hastalığı bakın neymiş
Yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncularından Necati Bilgiç'e şizofreni tanısı konuldu. Bursa'da bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıkan usta isim, bu defa son haliyle gündeme geldi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu son haliyle yürekleri burktuç Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU
Şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. 2016 yılında açık kalp ameliyatı olan ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.
TEŞHİS KOYULDU
Usta ismin huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı ve Mynet'in haberine göre, usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.
SON HALİ YÜREKLERİ BURKTU
Necati Bilgiç'in bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Usta sanatçının son hali hayranlarını oldukça üzdü.