Yeşilçam'ın usta oyuncu Filiz Akın, son haliyle takipçilerini üzdü!

Bir sene önce aort damarına takılan stentin kontrolü için damar yolu açılarak, kimyasal sıvı verilerek yapılan biraz zorlukları olan bir işlem... İşlemi yapan arkadaşların son derece yardımcı olmalarıyla çok daha kolay geçti. Umarım netice de olumlu çıkacak yarın... Merak edenlere selam, sevgiler." notunu düştü