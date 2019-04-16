Yeşilçam'ın usta oyuncu Filiz Akın, son haliyle takipçilerini üzdü!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, tekerli sandalyedeki haliyle hayranlarını üzdü. Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hastaneden eve dönerken" ifadelerini kullandı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, kontrol için hastaneye gitti. Akın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada "Hastaneden eve dönerken" ifadelerini kullandı.
Filiz Akın, sağlık durumunu Instagram'da takipçileri ile paylaşarak, "Hastaneden eve dönerken... Ama endişelenecek hiçbir şey yok.
Bir sene önce aort damarına takılan stentin kontrolü için damar yolu açılarak, kimyasal sıvı verilerek yapılan biraz zorlukları olan bir işlem... İşlemi yapan arkadaşların son derece yardımcı olmalarıyla çok daha kolay geçti. Umarım netice de olumlu çıkacak yarın... Merak edenlere selam, sevgiler." notunu düştü
Filiz Akın kimdir: Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara), Türk oyuncu, yazar, sunucu. Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkestir.