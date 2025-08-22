Yeşilçam'ın usta ismiydi! Kenan Kalav bakın şimdi nerede ne iş yapıyor...
Bir dönem Yeşilçam'ın en yakışıklı ismi olan ve Çalıkuşu dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Kenan Kalav şöhreti geride bırakıp sırra kadem basmıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde başka bir ülkede restoran patronu oldu.
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. 5 yıl içinde 15 filmde rol alan Kalav, 1980’li yılların gözde erkek oyuncularından biriydi.
Şu anda 63 yaşında olan Kalav, fotoroman döneminde kariyerine başlayıp sonra sinema ve televizyona adım atmıştı. Bir dolu dizide ve filmde kamera karşısına geçmişti.
RESTORAN PATRONU OLDU
Şöhreti geride bırakıp ülkeyi terk eden Kalav oyunculuğu da bırakarak İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki küçük ama gözde bir tatil kasabasında restoran işletmeciliğine başladı.
Yıllar içerisinde restoran sayısını artıran Kalav üç tane restorana ortak ve bir tanesi de tamamen kendisine ait.