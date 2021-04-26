BIST 1.355
DOLAR 8,37
EURO 10,13
ALTIN 479,90

Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ölümü yasa boğdu

Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ölümü yasa boğdu

MUĞLA'da yaşayan ünlü dizi ve sinema oyuncusu Ertuğ Koruyan, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ölümü yasa boğdu

Kızılağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, dün saat 04.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. 

16
Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ölümü yasa boğdu

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Koruyan yolda yaşamını yitirdi.

26
Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ölümü yasa boğdu

Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından Koruyan'ın ölümünü "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" diye, duyurdu.

36
Yeşilçam'ın usta ismi Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ölümü yasa boğdu

'Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol alan Koruyan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

46