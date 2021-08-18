Yeşilçam'ın usta ismi Ali İnce hayatını kaybetti! Çöpçüler Kralı'yla tanındı: 45 sene hizmet etti
Çöpçüler Kralı filmi ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam oyuncusu Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti. Usta isim yakınlarının katılımıyla son yolculuğa uğurlandı.
Yeşilçam'da, Çöpçüler Kralı filmi ile tanınan, birçok filmde yan rollerde ve kamera arkasında görev yapan oyuncu Ali İnce, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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İnce'nin cenaze namazı Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı.
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Cenazeye Yeşilçam'da oyunculuk yapan yakınları ve ailesi katıldı.
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Kılınan cenaze namazının ardından İnce'nin naaşı, toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.
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