Yeşilçam'ın ünlü yalısı satışa çıktı! İşte fiyatı
Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz’daki yalı satışa çıkarıldı.
Büyükçekmece-Kumburgaz’da, denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan, gazeteci, şair, yazar ve iş insanı Rauf Alanyalı’ya ait yalı yeni sahibini arıyor. 1997 yılında Alanyalı’nın ölümünün ardından bir süre çocuklarının yaşadığı malikane, 2000’lerin başında kaderine terk edildi.
İçinde bir yüzme havuzu da bulunan ev, bakımsızlıktan harap oldu. Yüzlerce meyve ağacının bulunduğu bahçesi de hırsızların ve yağmacıların uğrak yerlerinden biri haline geldi.
Şark Bülbülü: Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez’in oynadığı “Şark Bülbülü”nde ‘Fethi’nin evi olan yalı, Orhan Aksoy’un yönettiği “Aile Şerefi”nde ise oğlu Oktay için her şeyi yapabilecek zengin baba Hasan’ın evi olarak kullanılmıştı.
19 milyon 322 bin 50 TL: Ev, 20 yılın sonunda Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Satış Memurluğu tarafından 19 milyon 322 bin 50 TL’ye satışa çıkarıldı. Malikane, 14 Eylül’de yapılacak açık artırma ile yeni sahibini bulacak.