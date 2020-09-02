Yeşilçam'ın ünlü yalısı satışa çıktı! İşte fiyatı

Şark Bülbülü: Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez’in oynadığı “Şark Bülbülü”nde ‘Fethi’nin evi olan yalı, Orhan Aksoy’un yönettiği “Aile Şerefi”nde ise oğlu Oktay için her şeyi yapabilecek zengin baba Hasan’ın evi olarak kullanılmıştı.