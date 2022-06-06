Yeşilçam'ın Sultanı yıllar sonra itiraf etti: "Tahsilimi tamamlamamak içimde hep ukde oldu".

Türkan Şoray, 9’uncu Sarıyer Edebiyat Günleri’ne onu konuğu olarak katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile söyleşi gerçekleştiren Şoray, gençliğinden, oyunculuğa adım attığı yıllara, meslek hayatından filmlerine ve rol arkadaşlarına kadar pek çok anılarını anlatırken dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Birçok usta ismin yanı sıra 400 yazar ve 40 yayınevinin katıldığı Haydar Aliyev Parkı’nda 5 Haziran’da son bulan programın onur konuğu ise Türkan Şoray oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile söyleşi gerçekleştiren Şoray, edebiyatın sinemadaki yeri ve önemini anlatarak geçmişte oynadığı filmlerden hatıralarını sevenleriyle paylaştı.