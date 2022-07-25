Yeşilçamın Sultanı, Gemlik film festivalininin açılışını yaptı! Filmleriyle ilgili itirafları herkesi duygulandırdı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik belediyesi tarafından 2019 yılına vefat eden merhum sanatçı Eşref Kolçak adına düzenlenen Gemlik Film Festivalinin açılışını Yeşilçam'ın göz bebeği Türkan Şoray yaptı. Birçok ünlü ismin katıldığı festivalde Türkan Şoray'ın oyunculuk hayatı ile ilgili yaptığı itiraflar herkesi duygulandırdı.
Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin açılışını, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray ile birlikte gerçekleştirdi. İskele Meydanı’nda; 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösteriminin ardından Gülay Afşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi için sahneye çıkan Türkan Şoray, Gemlik’te binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.
Gördüğü büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, ‘’Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin sevgisi ve ilgisi o kadar değerli ki Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç. Duygularımı ifade edemiyorum” dedi.
Şoray, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali için emek veren herkese teşekkür ederek ‘’Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival” diye konuştu.
Usta televizyoncu ve sunucu Gülay Afşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide samimi açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, “Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Cengiz Aytmatov gibi muhteşem bir yazarın hikayesinden uyarlandı. Ali Özgentürk çok güzel bir senaryo yazdı, Cahit Berkay inanılmaz bir müzik yaptı. Seyircimiz bu filmi bağrına bastı. Film çekilirken hep ekip arkadaşlarımızla birlikte ‘’Bu film başka!’’ diyorduk. Başka bir duygusu vardı” ifadelerini kullandı.