Yeşilçamın Sultanı, Gemlik film festivalininin açılışını yaptı! Filmleriyle ilgili itirafları herkesi duygulandırdı

Şoray, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali için emek veren herkese teşekkür ederek ‘’Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival” diye konuştu.