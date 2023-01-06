Yeşilçam'ın 'Sezercik'i hapis cezası aldı! Sezer İnanoğlu'nun başı yine derde girdi
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Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun başı yine derde girdi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sezer İnanoğlu bir kez daha hakim karşısına çıktı ve hapis cezası aldı. İstinaf başvurusu kabul edilmezse İnanoğlu cezaevine girecek... İşte "Sezer İnanoğlu" haberinin ayrıntıları...
Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu. 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.
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Sabah'ın haberine göre, İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı.
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Sahte senet başını yaktı
Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.
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Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı.
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