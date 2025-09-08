Yeşilçam'ın sarışın bombası Hale Soygazi son haliyle gençlere taş çıkarttı

Hale Soygazi, 1970'lerde başlayan sinema kariyerinden bugüne, zarafeti ve doğal güzelliğiyle ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Mankenlikten sinemaya uzanan yolculuğunda onlarca filme imza atan Soygazi, 74 yaşında olmasına rağmen fit görünümü, sağlıklı yaşam tarzı ve asaletiyle hala gündemde. Usta oyuncunun son hali görenlerde bir kez daha hayranlık uyandırdı.