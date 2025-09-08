Yeşilçam'ın sarışın bombası Hale Soygazi son haliyle gençlere taş çıkarttı
Hale Soygazi, 1970'lerde başlayan sinema kariyerinden bugüne, zarafeti ve doğal güzelliğiyle ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Mankenlikten sinemaya uzanan yolculuğunda onlarca filme imza atan Soygazi, 74 yaşında olmasına rağmen fit görünümü, sağlıklı yaşam tarzı ve asaletiyle hala gündemde. Usta oyuncunun son hali görenlerde bir kez daha hayranlık uyandırdı.
Sinemaya varan yolculuk
1950 yılında İstanbul'da doğan Hale Soygazi'nin hikâyesi Fransız Filolojisi eğitimiyle başladı. Ancak üniversite yıllarında rotasını değiştiren Soygazi, eğitimini yarıda bırakıp İsviçre'ye giderek mankenlik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde modellik yapmaya başladı ve çok geçmeden dikkatleri üzerine çekti.
1972 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği "Türkiye Sinema Güzeli" yarışmasını kazanarak sinema sektörüne ilk adımını attı. Bu başarının ardından İtalya'da düzenlenen uluslararası yarışmada "Avrupa Sinema Güzeli" seçildi. Böylece sinema kariyeri için büyük bir fırsat yakaladı ve Türkiye'ye dönüşünde 10 film çekmek üzere sözleşme imzalayarak kamera karşısına geçti.