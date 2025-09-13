Yeşilçam'ın Neşe'si hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor!

Neşe Aksoy, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanser olduğunu açıklamıştı. Uzun bir süredir bu hastalıkla mücadele eden Neşe Aksoy, sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Şimdi ise hastanede yattığına dair haberler gündeme geldi. Sinema dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alan Neşe Aksoy’un kim olduğu merak edildi. Peki, Neşe Aksoy kimdir? Neşe Aksoy kaç yaşında? Neşe Aksoy hangi kansere yakalandı? Neşe Aksoy hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Neşe Aksoy’a dair bilinmeyenler…