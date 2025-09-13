Yeşilçam'ın Neşe'si hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor!
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Neşe Aksoy, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Son günlerde ağırlaşan Aksoy, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İşte detaylar...
Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Neşe Aksoy, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son günlerde hastanede yaşam mücadelesi veren Aksoy'un durumu hakkında açıklama geldi.
'Çare Sende Allah'ım', 'Vahşi Aşk', 'Arkadaşım' gibi birçok filmde rol alan Neşe Aksoy iki yıl önce akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Hastanede yatıyor
Terzioğlu, "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Neşe Aksoy, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanser olduğunu açıklamıştı. Uzun bir süredir bu hastalıkla mücadele eden Neşe Aksoy, sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.
Şimdi ise hastanede yattığına dair haberler gündeme geldi. Sinema dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alan Neşe Aksoy’un kim olduğu merak edildi. Peki, Neşe Aksoy kimdir? Neşe Aksoy kaç yaşında? Neşe Aksoy hangi kansere yakalandı? Neşe Aksoy hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Neşe Aksoy’a dair bilinmeyenler…
Neşe Aksoy kimdir?
Neşe Aksoy, 1966 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Aksoy, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Aksoy, yalnızca üniversite okumakla kalmadı.