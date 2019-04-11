Yeşilçam'ın kara gözlü güzelini hareket halindeki arabadan attılar
Yeşilçam yıldızı Deniz Akbulut'un masal gibi başlayıp, bir anda tepetaklak olan hayatı, okuyanların yüreklerini sızlatıyor.
1965 doğumlu Yeşilçam yıldızı Deniz Akbulut, zengin bir ailenin kızı olarak doğan ve hayatı masal gibi başlayıp, bir anda tepetaklak olan hayatı, okuyanların yüreklerini sızlatıyor.
Londra'da bir Lady okuluna yazılan Akbulut, orada tiyatro yeteneğini fark ederek, bu kabiliyetinin üzerine gitti. Yurt dışına bir süre görgü eğitimi veren yıldız, ilerleyen yıllarda Türkiye'ye geri döndü.
Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oynayan Akbulut, 1976 yılında 'Yirmi dört Saat' isimli filmle sinemaya adım attı ve dur durak bilmeden çalışarak 50 projede rol aldı.
Deniz Akbulut, 1991 yılında yine bir film setindeyken bir anda görme yetisini kaybetti. Kimi kullandığı ilaçların buna sebep olduğunu ileri sürdü, kimiyse tansiyona yordu. Fakat Örümcer, 31 yaşında yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra bir daha hiç göremedi...