Yeşilçam'ın kara gözlü güzelini hareket halindeki arabadan attılar

Deniz Akbulut, 1991 yılında yine bir film setindeyken bir anda görme yetisini kaybetti. Kimi kullandığı ilaçların buna sebep olduğunu ileri sürdü, kimiyse tansiyona yordu. Fakat Örümcer, 31 yaşında yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra bir daha hiç göremedi...