Yeşilçam'ın güzeli Nil Ünal hayatının şokunu yaşadı sevgilisinin yaptıkları inanılmaz
Bir dönem hem sesiyle hem de Yeşilçam sinemasındaki filmleriyle yıldızını parlatan Nil Ünal, yıllar sonra ortaya çıkarak sevgilisi Dikran Tosun tarafından dolandırıldığını açıkladı.
Adını, Sevimli Hırsız, Günah Gecesi ve Yasak Aşk filmleriyle duyurmasının ardından onlarca Yeşilçam projesinde yer alan Nil Ünal, Kapalıçarşı'da dükkanı olan sevgilisi Dikran Tosun tarafından dolandırılınca neye uğradığını şaşırdı.
55 yaşındaki usta sanatçı, "Tosun’um beni dolandırdı" deyip olanları anlattı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre birlikte olduktan kısa bir süre sonra Nil Ünal'ın sevgilisi, ünlü sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi.
Dükkanı kapatıp ortadan kayboldu: Nil Ünal'ın mücevherlerini vermesinin ardından Tosun'un ortadan kaybolduğu, üstelik dükkanı da kapattığı öğrenildi.
Bodrum'da buldu: Uzun süre Tosun'u arayan Ünal, sonunda dolandırıcı sevgilisini Bodrum'da buldu. Ancak ne mücevherleri geri alabildi, ne de parasını.