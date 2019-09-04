Yeşilçam'ın güzeli Nil Ünal hayatının şokunu yaşadı sevgilisinin yaptıkları inanılmaz

55 yaşındaki usta sanatçı, "Tosun’um beni dolandırdı" deyip olanları anlattı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre birlikte olduktan kısa bir süre sonra Nil Ünal'ın sevgilisi, ünlü sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi.