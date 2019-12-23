Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son haline bakın! Yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Gülşen Bubikoğlu, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini hayran bırakıyor.
Adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli olarak bilinir. Bubikoğlu, başarılı oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kurdu.
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Oyunculuğuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşamaktadır. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974 yılından beri evli olan Bubikoğlu, bir süredir Amerika'daki kızı Zeynep İnanoğlu'nun yanında yaşıyor.
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Torunu Mavi ile ilgilenen Bubikoğlu, Instagram'dan paylaştığı özçekimleriyle çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
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Bubikoğlu, aynı zamanda ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in kaynanası.
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