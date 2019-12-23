Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son haline bakın! Yıllara meydan okuyor

Oyunculuğuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşamaktadır. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974 yılından beri evli olan Bubikoğlu, bir süredir Amerika'daki kızı Zeynep İnanoğlu'nun yanında yaşıyor.