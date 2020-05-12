Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu geri mi dönüyor? Kararını açıkladı

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde sakin bir yaşam sürdürüyor. Yeşilçam'a 70'li yıllarda adım atan Bubikoğlu, 'Gırgıriye', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynadı.



