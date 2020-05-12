Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu geri mi dönüyor? Kararını açıkladı
Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.
Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, "Dizilerden sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde sakin bir yaşam sürdürüyor. Yeşilçam'a 70'li yıllarda adım atan Bubikoğlu, 'Gırgıriye', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynadı.
Ekralara dönmeyi düşünmediğini her fırsatta dile getiren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna cevap verdi.
"Bazı şeyler geçmişte kaldı": Bubikoğlu şunları söyledi: Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor.