Yeşilçamın efsaneydi! Engin Çağlar o isimle 36 kez öpüştüğünü itiraf etti
Türk sinemasının usta jönü Engin Çağlar, gazeteye verdiği bir röportajda olay açıklamalarda bulundu. Çağlar, çok ünlü bir isimle 1 günde 36 kez öpüştüğünü itiraf ederken Türkan Şoray'la yaşadığı küslüğün nedenlerini anlattı. Engin Çağlar'ın 36 kere öpüştüğü isim kim? Detaylar haberimizde...
Türkan Şoray’dan Filiz Akın’a ve Hülya Koçyiğit’ten Fatma Girik’e kadar, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncuları ile başrol oynayan Yeşilçam’ın yakışıklı jönlerinden Engin Çağlar, bir gazeteye röportaj verdi.
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Yeşilçam ekranlarını oyunculuğuyla süsleyen Çağlar, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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“Türkan Şoray’la bir daha oynamak istemedim”
Bir film setinde Türkan Şoray’la tartıştıkları için küstükleri konuşulan Engin Çağlar, iddialara son noktayı koydu. Çağlar, şunları söyledi:
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“Günah bende mi? filminde Türkan Şoray'la sürtüşmemiz oldu. Öyle bir kalbini kırdık Türkan'ın. Daha sonra Türkan Şoray'la karşılıklı bir film teklifi daha geldi…"
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