Yeşilçam'ın efsanesiydi! Harika Avcı pansiyon köşelerinde yaşamaya başladı
Yeşilçam'da canlandırdığı rollerle bir dönemin starı olan Harika Avcı'nın son durumu hakkında kötü haberler yayılmaya başladı.
Eski starların çöküşü, zaman zaman gündeme geliyor ve uzun süre konuşuluyordu. Son olarak ise Yeşilçam oyuncularından Harika Avcı'nın bir pansiyon köşesine taşındığı ve yaşamını orada sürdürdüğü söylendi.
Meltem Miraloğlu hakkında haberleri duyurmasıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Onur Akay, Harika Avcı’nın bir pansiyon odasında yaşamaya başladığını ve zor günler geçirdiğini duyurdu. Akay, Harika Avcı hakkındaki sözlerini şu şekilde paylaştı:
"Harika Avcı İstanbul Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeni ile her şeyini satan Avcı’nın pansiyon parasını ise Avustralya’da yaşayan bir fanı ödedi."
Dolandırıldı: "Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı."