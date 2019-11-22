Yeşilçam'ın efsanesiydi! Harika Avcı pansiyon köşelerinde yaşamaya başladı

Dolandırıldı: "Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı."