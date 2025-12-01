Yeşilçam'ın efsanesi Zafer Dilek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
Unutulmaz ve efsane oyuncu Kemal Sunal'ın filmlerine hazırladığı 'Dilo Dilo Yaylalar' ve 'Çarşambayı Sel Aldı' gibi herkesin diline pelesenk olmuş melodileri ile hafızalara kazınan 81 yaşındaki ünlü müzisyen Zafer Dilek, Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dilek'in durumu nasıl?
Türk sinemasının geçmişten günümüze en çok izlenen yapımları arasında yer alan usta ve unutulmaz oyuncu Kemal Sunal filmlerinde çok sayıda besteye imza atan müzisyen Zafer Dilek, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 81 yaşındaki usta müzisyen yaşam mücadelesi verirken durumunun nasıl olduğu merak ediliyor.
Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre, Dilek'in hazırladığı ve hafızalara kazınan melodiler arasında “Çarşambayı Sel Aldı”, “Çiçekler Ekiliyor”, “Yekte”, “Tokat Sarması”, “Dilo Dilo Yaylalar”, “Çiçek Dağı” gibi sayısız eser bulunuyor.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü müzisyen, önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen 81 yaşındaki sanatçının hayati tehlikesi devam ediyor.
TÜRK SİNEMASININ EFSANELERİ ARASINDA YER ALIYOR
Son olarak 2019 yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin etkinliğine katılan Dilek, o gün klasik araçların 45’lik plaklarında çalan eserlerini dinlemiş ve bazı parçalara gitarıyla eşlik etmişti.