Yeşilçam'ın efsanesi Zafer Dilek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Türk sinemasının geçmişten günümüze en çok izlenen yapımları arasında yer alan usta ve unutulmaz oyuncu Kemal Sunal filmlerinde çok sayıda besteye imza atan müzisyen Zafer Dilek, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 81 yaşındaki usta müzisyen yaşam mücadelesi verirken durumunun nasıl olduğu merak ediliyor.