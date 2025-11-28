Yeşilçam'ın efsanesi Şevket Altuğ 54. evlilik yıl dönümünü kutladı...
|
1971 yılından bu yana meslektaşı Jale Erdoğdu ile mutlu birlikteliği süren voyuncu Şevket Altuğ, 54. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.
Oyuncu Şevket Altuğ, 1971 yılında meslektaşı Jale Erdoğdu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin; Kerem ve Kezban adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Jale Altuğ ile Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yılını kutladı.
Şevket Altuğ,sosyal medya hesabından evlilik fotoğrafını kalp emojisi ekleyerek paylaştı.
Altuğ'un gönderisi binlerce beğeni aldı.
