Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi! ''Sen demokrasi düşmanısın!''

Usta oyuncu, sosyal medya hesabından, ''Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun.