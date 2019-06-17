Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi! ''Sen demokrasi düşmanısın!''
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından video paylaşarak, Amerika'ya uyarılarda bulundu.
Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile Amerika'nın sömürgeci tarafını eleştirerek uyarılarda bulundu. Arkın, ''Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın'' diyerek sert sözler söyledi.
Usta oyuncu, sosyal medya hesabından, ''Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun.
Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin.
Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun. Türk halkı kölelikten nefret eder.