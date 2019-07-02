Yeşilçam'ın efsanesi Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Kazandığı parayı bakın ne yapmış

Şimdinin 20 bin lirası: "Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.