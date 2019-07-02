Yeşilçam'ın efsanesi Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı! Kazandığı parayı bakın ne yapmış
Tv100'de yayınlanan Sabah Sohbeti programına konuk olan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, o dönem ne kadar para kazandığını ve kazandığı paraları ne yaptığını açıkladı.
Doktor Civanım, Orta Direk Şaban, Fakir Milyoner ve Bedel filmleri gibi Yeşilçam sinemasında birçok projede yer alarak güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Bahar Öztan, yıllar sonra sonra kazandığı paraları neye yatırdığını açıkladı. "Ben gençken geleceğimi düşündüm" diyen Öztan, bakın kendisini nasıl garantiye almış.
Sabah Sohbeti programında önemli açıklamalarda bulunan usta sanatçı, 23 odalı bir oteli olduğunu ve bu oteli gençliğinde kazandığı paralarla aldığını açıkladı. O dönemlerde ne kadar kazandığından da bahseden Özten, açıklamalarına şu şekilde devam etti;
Şimdinin 20 bin lirası: "Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.
Parayı sahnede kazandım: "Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım."