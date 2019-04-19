Yeşilçam'ın efsane ismiydi! Müjde Ar'dan herkesi üzecek haber

“Herhangi bir proje teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna "Bizden geçti artık" diye cevaplayan usta oyuncu, "Zaten sinema oyuncusuydum; 90 dakika film çekerdik, şimdi 120 dakika gibi sürelerde dizi çekiyorlar. Fazla yorucu olur benim için, öyle bir şey düşünmüyorum" dedi.