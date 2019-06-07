Yeşilçam'ın efsane ismi Salih Güney'den samimi açıklamalar
İZMİR'in Çeşme ilçesinde yaşayan Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Salih Güney, samimi açıklamalarda bulundu.
Yeşilçam'da onlarca Türk filminde başrol oynayarak bir döneme imzasını atan, Antalya Altın Portakal Yarışması'nda 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan Salih Güney, Yalova'daki annesinin vefatının ardından geçen yıl İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşti. Artık yılın 12 ayı Çeşme'de yaşayan Güney, yeni yaşamından formunu korumasının sırrına, oyunculuktan Türk dizilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
Çeşme'de huzur bulduğunu, çok mutlu olduğunu belirten Güney, "Dizi, iklimi ve yemekleri güzel. Burada çok iyi dostlarım var. Her yeri tarihi doku olan bir yer. Ben de arkeoloji tutkunu biriyim. Arkeolojik dalışlar yapıyorum. Daha ne olsun ki" dedi.
Günlerini bol bol kitap okuyup, müzik dinleyerek geçirdiğini de anlatan Salih Güney, dünyanın en büyük şehirlerinde yaşadığını, ama Çeşme'ye aşık olduğunu söyledi.
Oyunculuğa da değinen Güney, Türk dizilerini eleştirdi. Türk dizilerinde oynamadığını ve izlemediğini belirten Güney, "Diziler çok uzun, senaryolar benzer. 90 dakikalık dizi olmaz, en fazla 50 dakikalık olmalı. Süreyi doldurma kaygısı kaliteyi çok düşürüyor" diye konuştu.