Yeşilçam'ın efsane ismi Salih Güney'den samimi açıklamalar

Çeşme'de huzur bulduğunu, çok mutlu olduğunu belirten Güney, "Dizi, iklimi ve yemekleri güzel. Burada çok iyi dostlarım var. Her yeri tarihi doku olan bir yer. Ben de arkeoloji tutkunu biriyim. Arkeolojik dalışlar yapıyorum. Daha ne olsun ki" dedi.