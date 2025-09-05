Yeşilçam yıldızı Ayşecik'in son halini görenler hayrete düştü! Kimse tanıyamadı
Zeynep Değirmencioğlu, uzun yıllar boyunca canlandırdığı Ayşecik karakteriyle, Yeşilçam'ın en gözde isimlerinden biri haline gelmişti. Ünlü Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler hayrete düştü. Bakın saçlarına ne yapmış...
Uzun yıllar boyunca canlandırdığı "Ayşecik" karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında sarsılmaz taht kuran Zeynep Değirmencioğlu, zirvedeyken veda ettiği sinema kariyerinin ardından bambaşka bir hayat seçti. Ünlü Yeşilçam oyuncusu Değirmencioğlu'nun son halleri büyük ilgi topladı...
Evlendikten sonra oyunculuğu tamamen bırakan Yeşilcam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, bugün İstanbul'da emlakçılık yaparak gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise nostalji tutkunlarının oldukça ilgisini çekti. Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Zeynep Değirmencioğlu, "Ayşecik" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
2 yaşında oyunculuğa atıldı
Henüz 2 yaşında oyunculuğa adım atan Değirmencioğlu, çocukluğundan gençliğine kadar birçok filmde rol alarak büyük bir başarı yakaladı. 1954 doğumlu oyuncu, 11 yıl boyunca 15 filmden oluşan "Ayşecik" serisiyle adeta gönüllerde taht kurdu.
Oyunculuk kariyerini bir anda bitirdi
Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı bu seri, izleyiciden büyük ilgi gördü. Ancak zirveye ulaştığı bu dönemin ardından oyunculuk kariyerine aniden nokta koydu ve bir daha kamera karşısına geçmedi.