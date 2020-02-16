Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hayatında biri olduğunu itiraf etti!
Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak bilinen Banu Alkan'dan katıldığı bir magazin programında aşk bombasını patlattı. Alkan, hayatında biri olduğunu itiraf etti.
2. Sayfa programına özel röportaj veren Banu Alkan, katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı. Alkan, hayatında biri olduğunu ancak isimini ilerleyen günlerde söyleyeceğini açıkladı.
'Afrodit' lakabıyla bilinen Banu Alkan, aşkını şu sözlerle açıkladı:
"Evet hayatımda biri var, çok mutluyum. Yine renkli gözlü ve esmer, mavi mavi gözleri var. İlk başlarda platonik aşıktı bana, ben istemedim ama o yılmadı ve kazandı. Ben onun bana olan sevgisini sevdim. Bir de ben akıllı adam severim, çok çok akıllı. Yakında öğrenirsiniz, çok mutluyum" dedi.
Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy'a havyar ve ıstakoz açıklamasıyla gündeme gelen Afrodit Banu Alkan, "Vieatnam’da ıstakozu benden öğrendi. Her gün ısmarlıyordum ona. Istakozcu oldu. 'Bu ne böyle, sen ye bunu Banu' ifadelerini kullanmıştı.
Banu Alkan Kimdir?
Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan’ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.