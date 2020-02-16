Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hayatında biri olduğunu itiraf etti!

'Afrodit' lakabıyla bilinen Banu Alkan, aşkını şu sözlerle açıkladı:

"Evet hayatımda biri var, çok mutluyum. Yine renkli gözlü ve esmer, mavi mavi gözleri var. İlk başlarda platonik aşıktı bana, ben istemedim ama o yılmadı ve kazandı. Ben onun bana olan sevgisini sevdim. Bir de ben akıllı adam severim, çok çok akıllı. Yakında öğrenirsiniz, çok mutluyum" dedi.