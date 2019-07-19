Yeşilçam yıldızlarının uygulamayla gençleşen halleri herkesi şaşırttı
Son günlerde sosyal medya platformlarında oldukça popüler akımlara bir yenisi daha eklendi. Gençleştirme akımı kullanıcıların fotoğraflarını geçmişe götürüyor. Bu akım Yeşilçam oyuncularına uygulanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Sosyal medya kullanıcıların FaceApp isimli uygulamayı kullanarak yaşlandırılmış hallerini sosyal medyada paylaşması oldukça gündem olmuştu. Bir Instagram uygulaması kullanıcıların fotoğraflarını gençleştirerek ortaya ilgi çekici görüntüler çıkmasını sağladı.
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Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen 64 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nu da gençleştirdik.
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Uygulamadaki düzenlemeler sonucu usta oyuncunun görüntüsü...
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Gülşen Bubikoğlu
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