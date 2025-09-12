Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ortaya çıktı, son hali 'maşallah' dedirtti!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Harika Avcı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Avcı, yıllar sonra ortaya çıktı, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Son hali, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fotoğrafına düştüğü nor da dikkat çekti: "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim"