Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ortaya çıktı, son hali 'maşallah' dedirtti!
Yeşilçam'ın sarışın yıldızı Harika Avcı, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Uzun yıllardır kendini göstermeyen Avcı, sonunda ortaya çıktı. Son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yeşilçam'ın vazgeçilmez ismi Harika Avcı'nın son hali...
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Harika Avcı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Avcı, yıllar sonra ortaya çıktı, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Son hali, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fotoğrafına düştüğü nor da dikkat çekti: "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim"
1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, yeniden sahne ışıklarının altında.
Bir döneme damgasını vuran sanatçı, geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Aradan geçen yılların ardından Avcı, müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. Stüdyoya girerek "Anılar" adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, sosyal medya hesabından da sevenlerine seslendi.