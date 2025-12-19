Yeşilçam yıldızı Engin Çağlar'ın ölüm davasında yeni gelişme! Sanık hakkında karar verildi

“HERHANGİ BİR KAÇMA ŞÜPHEM YOKTUR”

“Ben olay günü seyir halindeyken kırmızı ışığın yanmasıyla durdum, yeşil ışık yanınca tekrar harekete geçtim. Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca ben de fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa doğru manevra yaptım. Yaya da adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yerin 10 metre gerisinde trafik ışığı var, 50 metre ilerisinde de yaya geçidi vardır. Fakat kaza gerçekleşince ayağa kalkıp çevredekilerde polisi ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve sabit bir iş yerim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatdeyseniz de ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım.”