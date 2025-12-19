Yeşilçam yıldızı Engin Çağlar'ın ölüm davasında yeni gelişme! Sanık hakkında karar verildi
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgii davada, motorsiklet sürücüsü Berkay Orhan, 47 günlük tutukluluğunun ardından ilk duruşmada serbest bırakıldı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkla ilgili kararı verdi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Mahkemenin sanık hakkında verdiği karar dikkat çekerken, dosyada öne çıkan detaylar merak uyandırdı. Sanık hakkında bakın ne karar verildi...
'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber', 'Bana Derler Fosforlu', 'Vatansızlar" ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Engin Çağlar (85), 1 Kasım akşamı Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Söz konusu olay sonucunda ise motosiklet sürücüsü Berkay Orhan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı. Orhan hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla iddianame hazırlanmış, ardından da dava açılmıştı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ENGİN ÇAĞLAR ASLİ KUSURLU SAYILDI
Dosyadaki trafik bilirkişi raporunda Engin Çağlar, yüzde 75 ile asli kusurlu, sanık Berkay Orhan ise yüzde 25 ile feri kusurlu olarak tespit edildi.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya Engin Çağlar’ın eşi ve iki oğlu katıldı. Duruşma, iki saat gecikmeli olarak, saat 14.30’da kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlanan sanık Berkay Orhan, savunmasında şunları söyledi:
“HERHANGİ BİR KAÇMA ŞÜPHEM YOKTUR”
“Ben olay günü seyir halindeyken kırmızı ışığın yanmasıyla durdum, yeşil ışık yanınca tekrar harekete geçtim. Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca ben de fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa doğru manevra yaptım. Yaya da adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yerin 10 metre gerisinde trafik ışığı var, 50 metre ilerisinde de yaya geçidi vardır. Fakat kaza gerçekleşince ayağa kalkıp çevredekilerde polisi ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve sabit bir iş yerim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatdeyseniz de ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım.”