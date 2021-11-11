BIST 1.627
DOLAR 9,89
EURO 11,35
ALTIN 592,24

Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, "Katliam yapacağım" tehdidiyle gündeme oturdu.

Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.

16
Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu! Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.

26
Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Bunun ardından Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen genç kadın, küplere bindi.

36
Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. 

46