Yeşilçam oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu! Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.