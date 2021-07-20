Yeşilçam oyuncusu Kenan Kalav ile oğlunun arasına 3 milyon dolar girdi!
Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav geçtiğimiz yıllarda kendi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav ile bağlarını miras yüzünden koparmıştı. Baba ve oğlun halen görüşmediği öğrenildi.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav’la bağlarını kopardı.
Oğul Kalav, İstanbul ve Barcelona’da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
Kenan Kalav'ın da oğlunu takipten çıkardığı ve uzun yıllardır hiç arayıp sormadığı öne sürüldü.
İstanbul ve Barcelona'da restoran işleten oyuncunun mallarının toplam değeri 3 milyon doların üzerinde.
Kenan Kalav kimdir?
Yusuf Kenan Kalav, 1 Kasım 1961 tarihinde Alman Suzi Hanım ile Mardinli kimya profesörü Cevat Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi.