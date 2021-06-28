Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı
YEŞİLÇAM’ın gamzeli güzeli olarak bilinen ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Öztan oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan Bodrum’a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan yıllara medyan okumaya ise devam ediyor.
Güzelliğiyle dikkat çeken ve yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öztan, Bodrum’da yaşamanın keyfini çıkarıyor.
Oyunculuğa ve sahneye neden ara verdiğini, Bodrum’a neden yerleştiğini ve kanseri nasıl yendiğini anlatan Öztan şimdilerde oğlu Yiğit ile birlikte yaşıyor.
En büyük desteği oğlu Yiğit’ten alan Öztan halen oğlunu gözünün önünden ayırmıyor.