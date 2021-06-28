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Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı

İhlas Haber Ajansı
Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı

YEŞİLÇAM’ın gamzeli güzeli olarak bilinen ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Öztan oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.

Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan Bodrum’a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan yıllara medyan okumaya ise devam ediyor.

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Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı

 Güzelliğiyle dikkat çeken ve yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öztan, Bodrum’da yaşamanın keyfini çıkarıyor.

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Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı

Oyunculuğa ve sahneye neden ara verdiğini, Bodrum’a neden yerleştiğini ve kanseri nasıl yendiğini anlatan Öztan şimdilerde oğlu Yiğit ile birlikte yaşıyor. 

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Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bakın neden bıraktı

En büyük desteği oğlu Yiğit’ten alan Öztan halen oğlunu gözünün önünden ayırmıyor.

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