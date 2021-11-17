Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi! 38 yıllık ilk aşkına Esra Erol'da kavuştu

Kaderin cilvesi ki ikisi de eşlerinden ayrılıyorlar ve bir gün manavda karşılaşıyorlar. Havva Hanım arkası dönük olan Servet Bey'e, "Bu pırasanın fiyatı ne?" diye soruyor. Onu sesinden tanıyan Servet Bey, "Sana bedava" diyerek cevap veriyor.

Bu diyaloğu duyan Esra Erol, "Hiçbir pırasa fiyatı bu kadar romantik sorulmamıştı herhalde" diyerek seyirciyi güldürdü.