Yeşilçam filmi gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp dolandırdılar...
İZMİR'de eğlence mekanlarına yönelik 'Günbatımı Operasyonu'ndan Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikayeler çıktı. Müşterilerin içeceklerinin içine 'kokusuz aseton' atıp dolandırıcılık yapmışlar... Operasyonda 8 kişi tutuklandı...
İzmir'de özellikle kente gelen turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik 'Günbatımı Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katarak etkisiz hale getirerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti.
Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüphelilerin söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Yeşilçam filmleri İzmir'de gerçek oldu
Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterileri içeceklerine 'kokusuz aseton' atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi.