Yeşilçam filmi gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp dolandırdılar...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katarak etkisiz hale getirerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti.