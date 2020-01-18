Yeşilçam emektarı oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti son hali yürek burktu
Türk sinemasının emektar oyuncusu Hakan Bahadır, 74 yaşında hayatını kaybetti. Sefalet içinde geçen yaşamı ise yürekleri burktu.
Hakan Bahadır "Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri", "Kızım Sana Emanet" ve "Murat ile Nazlı" filmlerinde rol alan oyuncu Hakan Bahadır, 74 yaşında hayata veda etti.
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74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.
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Sinema sanatçısı olmanın yanı sıra ressam, sporcu, judo ve karate hocalığı yapan Hakan Bahadır, zor günler geçiriyordu. Reyhanlı ilçesinde sefalet içinde yaşam savaşı verirken, çizdiği resimleri satarak hayatını geçirmeye çalıştığı ise yürek burktu.
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Eşi ve çocuklarından ayrı olan evinde eşyası bulunmayan Hakan Bahadır komşularının, tanıdıklarının verdiği eşyaları kullanıyor, yiyecekle de besleniyordu.
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