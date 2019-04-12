Yeşilçam efsanesi Harika Avcı'ya bıçaklı saldırı işte son durumu
Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı İyi Aile Çocuğu filminden yıllar sonra, yaptırdığı estetik operasyonlarıyla ve 25 yaş küçük eşiyle gündeme gelen Harika Avcı ölümden döndü.
Yılları önce birçok sinema filminde yer almasına rağmen şarkıcılığıyla da adından söz ettiren Harika Avcı son günlerde şok üstüne şok yaşadı. Avcı, eski şoförü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Usta isim, evdeki temizlik görevlilerin araya girmesinin ardından ölümden döndü.
Sabah'ın haberine göre Harika Avcı'nın eski şoförü, ünlü isimle görüşmek ister ancak olumsuz cevap alır. Bunun ardından tehdit mesajları göndermeye başlayan şoför Emre E., arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının evine gider.
Koluna sakladığı bıçakla Avcı'nın evine giren Emre E., etrafı darma duman ettikten sonra arkadaşları ile Avcı'nın çalışanları arasında arbede yaşanır. Bıçakların konuştuğu kavgade sanatçı Harkika Avcı, yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan olayın ardından Harika Avcı, hemen polise ihbarda bulundu. Eski şoför hakkında silahla yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame düzenlendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.