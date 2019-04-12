Yeşilçam efsanesi Harika Avcı'ya bıçaklı saldırı işte son durumu

Yılları önce birçok sinema filminde yer almasına rağmen şarkıcılığıyla da adından söz ettiren Harika Avcı son günlerde şok üstüne şok yaşadı. Avcı, eski şoförü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Usta isim, evdeki temizlik görevlilerin araya girmesinin ardından ölümden döndü.