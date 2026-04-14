Yeşilçam bir çınarını daha kaybetti: Arif Ertan Güntav hayata gözlerini yumdu
Uzun süredir çeşitli sağlık problemleriyle boğuşan usta oyuncu Arif Ertan Güntav, yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Cenazesi ne zaman, nerede? İşte detaylar...
Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Arif Ertan Güntav’ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman usta sanatçı, geride onlarca film ve unutulmaz karakterler bıraktı. Usta sanatçı "Ruhsar", "Akasya Durağı", "Bizim Aile" gibi birçok projede yer almıştı.
Güntav'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Arif Ertan Güntav için bugün ikindi vakti Üsküdar Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyuncu ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Yeşilçam'ın görünmez kahramanıydı
Yeşilçam’ın en üretken dönemlerinde çok sayıda projede sorumluluk üstlenen Güntav, disiplinli çalışma anlayışıyla meslektaşlarının takdirini topladı. Kariyeri boyunca oyunculuğun yanı sıra prodüksiyon amiri olarak setlerin yönetiminde de kilit roller oynadı. Sinema sektörüne sunduğu geniş kapsamlı katkılarla iz bırakan Güntav, Türk sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.